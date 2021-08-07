"Самое интересное – впереди": украинка заинтриговала после "бронзы" Токио

Ярослава Магучих сделала то, за чем и приезжала в Токио-2020. Выиграла медаль в прыжках в высоту. По потенциалу Ярослава претендовала и на "золото", но и третьему месту наша спортсменка очень обрадовалась.
"Я очень счастлива. Это мои первые взрослые Олимпийские игры. И медаль в 19 лет! Я радуюсь. Это такая ступень в будущее, старт подготовки к Парижу-2024", – сказала нам Магучих.
Ярослава была в шаге от катастрофы, когда дважды не взяла планку на 198 сантиметров. И пошла советоваться с тренером.
"Я была очень злой на себя. Немного перенервничала. Но мой тренер приободрила: "Давай, ты сможешь". Тогда я поняла, что надо бороться. И у меня таки получилось".
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Медаль нашей спортсменке вручал легендарный легкоатлет, глава НОК Украины Сергей Бубка. Что он сказал Ярославе? "Спросил, почему я нервничала. Успокоил, мол в Париже-2024 будет лучше результат".
Магучих впечатлена Олимпийскими играми: "Я не разочаровалась, что не могла погулять по Токио. Мне очень понравилось в деревне. Там потрясающая атмосфера, мы со всеми менялись значками. Было очень весело".
В 1987 году болгарка Стефка Костадинова установила мировой рекорд в прыжках в высоту – 209 см. "Думаю, в ближайшее время его могут побить. Сейчас все очень хорошо прыгают. Так что, самое интересно – впереди", – уверена Ярослава.
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