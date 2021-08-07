Золото Украины в руках красавиц: когда смотреть финал Магучих и Левченко на Олимпиаде

После сенсационного поражения боксера Хижняка в финале Олимпиады все надежды Украины на золотую медаль Токио-2020 теперь связаны с прыжками в высоту у девушек. Сегодня за награды Игр будут сражаться сразу три наших легкоатлетки.
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В 13:35 в сектор для прыжков в высоту выйдут три украинские красавицы Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Соревнования можно будет увидеть на канале "UA:Перший", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
Отметим, что после победы на молодежном чемпионате Европы в Таллине украинка Ярослава Магучих сделала громкое заявление – ее следующий рекорд будет мировым.
"На Олимпиаде в Токио я хочу прыгнуть более чем на 2,05 м, 2,07 м. Я хочу прыгнуть на мировой рекорд", – сказала Магучих, которую цитирует European Athletics.
Основной конкуренткой наших девушек является трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене, которая обыгрывала на мундиалях и Юлю, и Ярославу. Но пришла пора взять реванш.
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