Золото Украины в руках красавиц: когда смотреть финал Магучих и Левченко на Олимпиаде

Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко в предпоследний день Олимпийских игр-2020 в Токио готовы подняться на пьедестал в Японии

Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко / Фото: Reuters

После сенсационного поражения боксера Хижняка в финале Олимпиады все надежды Украины на золотую медаль Токио-2020 теперь связаны с прыжками в высоту у девушек. Сегодня за награды Игр будут сражаться сразу три наших легкоатлетки.

Читайте также: Адский марафон в Токио: из трех украинок лишь одна добежала до финиша Олимпиады

В 13:35 в сектор для прыжков в высоту выйдут три украинские красавицы Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Соревнования можно будет увидеть на канале "UA:Перший", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Левченко, Магучих и Геращенко / Фото: Instagram

Отметим, что после победы на молодежном чемпионате Европы в Таллине украинка Ярослава Магучих сделала громкое заявление – ее следующий рекорд будет мировым.

"На Олимпиаде в Токио я хочу прыгнуть более чем на 2,05 м, 2,07 м. Я хочу прыгнуть на мировой рекорд", – сказала Магучих, которую цитирует European Athletics.

Ярослава Магучих на Играх в Токио / Фото: Reuters

Основной конкуренткой наших девушек является трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене, которая обыгрывала на мундиалях и Юлю, и Ярославу. Но пришла пора взять реванш.