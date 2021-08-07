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Олімпіада 2020 в Токіо

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Золото України в руках красунь: коли дивитися фінал Магучіх і Левченко на Олімпіаді

Олена Павлова Олена Павлова
7 серпня, 12:42
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Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко в передостанній день Олімпійських ігор-2020 на Токіо готові піднятися на п'єдестал у Японії
Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко
Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко / Фото: Reuters

після сенсаційної поразки боксера Хижняка в фіналі Олімпіади всі надії України на золоту медаль Токіо-2020 тепер пов'язані зі стрибками у висоту у дівчат. Сьогодні за нагороди Ігор битимуться відразу три наших легкоатлетки.

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О 13:35 в сектор для стрибків у висоту вийдуть три українські красуні Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Змагання можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV .

Левченко, Магучіх і Геращенко
Левченко, Магучіх і Геращенко / Фото: Instagram

Відзначимо, що після перемоги на молодіжному чемпіонаті Європи в Талліні українка Ярослава Магучіх зробила гучну заяву – її наступний рекорд буде світовим.

"На Олімпіаді в Токіо я хочу стрибнути більш ніж на 2,05 м, 2,07 м. Я хочу стрибнути на світовий рекорд", – сказала Магучіх, яку цитує European Athletics .

Ярослава Магучих на Іграх у Токіо
Ярослава Магучих на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

Основний конкуренткою наших дівчат є триразова чемпіонка світу росіянка Марія Ласіцкене , Яка обігравала на мундіалях і Юлю, і Ярославу. Але прийшла пора взяти реванш.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 на Токіо – на сайті "Сегодня":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
29
17
84
2
flag США СШАUS
34
36
32
102
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
12
16
52
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
19
21
21
61
5
flag ОКР ОКРROC
17
25
22
64
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Італія ІталіяIT
10
10
18
38
9
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
12
31
10
flag Франція ФранціяFR
7
12
11
30
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