Ястремська зіграла перший матч після допінгу: Ніби виграла перший турнір

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла перший матч за вісім місяців. У другому турі турніру WTA в Гамбурзі вона пройшла полячку Магдалену Фрех

Даяна Ястремська виграла перший матч у 2021 році / Фото: Reuters

Українська тенісистка Даяна Ястремська повернулася на корт після допінгового скандалу. У другому турі турніру в Гамбурзі 38 ракетка світу обіграла представницю Польщі Магдалену Фрех (№145 WTA) – 7:6, 6:1. Раніше ми повідомляли, що з української зірки тенісу офіційно зняли звинувачення.

У першому сеті ще позначалося хвилювання і відсутність змагальної практики у Даяни, але в другому українка не залишила суперниці жодних шансів – 6:1. Матч тривав 1 годину і 47 хвилин. Ястремська зробила дві подачі навиліт, допустила одну подвійну помилку, реалізувала чотири з шести брейкпоинтов.

"Таке відчуття, ніби-то я виграла свій перший турнір. Я не грала з минулого листопада, мій теніс сьогодні був нестабільним. Але я така щаслива повернутися. Якщо чесно, я не знала, що буду першою сіяною. Я вперше граю в Гамбурзі, мені все подобається. Ніяких цілей не ставлю, я просто хотіла повернутися і показати все, над чим я працювала ", – цитує українку БТУ

В 1/4 фіналу 21-річна Даяна зіграє проти італійки Сари Еррані, яка зараз знаходиться на 105 місці в рейтингу.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Ястремська здала позитивний тест на допінг .

Даяна Ястремська повертається на корт / Фото: Федерація тенісу України

ще взимку Ястремська подала апеляцію до суду . Тепер суд вирішив, що в діях 21-річної Ястремський не було умислу, вони не здійснені через недбальство, тому звинувачення з неї знімаються. Заборонена речовина потрапила в організм 37-й ракетки світу випадково і в невеликій кількості.

У той же час в травні німецькі ЗМІ писали, що допінг потрапив в організм Ястремський під час сексу. Однак Даяна звинуватила видання у наклепі . А правду пообіцяла розповісти пізніше, оскільки під час процесу вся інформація – конфіденційна.