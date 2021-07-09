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Ястремська зіграла перший матч після допінгу: Ніби виграла перший турнір

Олена Павлова Олена Павлова
9 липня, 00:05
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Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла перший матч за вісім місяців. У другому турі турніру WTA в Гамбурзі вона пройшла полячку Магдалену Фрех
Даяна Ястремська виграла перший матч у 2021 році
Даяна Ястремська виграла перший матч у 2021 році / Фото: Reuters

Українська тенісистка Даяна Ястремська повернулася на корт після допінгового скандалу. У другому турі турніру в Гамбурзі 38 ракетка світу обіграла представницю Польщі Магдалену Фрех (№145 WTA) – 7:6, 6:1. Раніше ми повідомляли, що з української зірки тенісу офіційно зняли звинувачення.

У першому сеті ще позначалося хвилювання і відсутність змагальної практики у Даяни, але в другому українка не залишила суперниці жодних шансів – 6:1. Матч тривав 1 годину і 47 хвилин. Ястремська зробила дві подачі навиліт, допустила одну подвійну помилку, реалізувала чотири з шести брейкпоинтов.

"Таке відчуття, ніби-то я виграла свій перший турнір. Я не грала з минулого листопада, мій теніс сьогодні був нестабільним. Але я така щаслива повернутися. Якщо чесно, я не знала, що буду першою сіяною. Я вперше граю в Гамбурзі, мені все подобається. Ніяких цілей не ставлю, я просто хотіла повернутися і показати все, над чим я працювала ", – цитує українку БТУ

В 1/4 фіналу 21-річна Даяна зіграє проти італійки Сари Еррані, яка зараз знаходиться на 105 місці в рейтингу.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Ястремська здала позитивний тест на допінг .

Даяна Ястремська повертається на корт
Даяна Ястремська повертається на корт / Фото: Федерація тенісу України

ще взимку Ястремська подала апеляцію до суду . Тепер суд вирішив, що в діях 21-річної Ястремський не було умислу, вони не здійснені через недбальство, тому звинувачення з неї знімаються. Заборонена речовина потрапила в організм 37-й ракетки світу випадково і в невеликій кількості.

У той же час в травні німецькі ЗМІ писали, що допінг потрапив в організм Ястремський під час сексу. Однак Даяна звинуватила видання у наклепі . А правду пообіцяла розповісти пізніше, оскільки під час процесу вся інформація – конфіденційна.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
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3:6
2
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