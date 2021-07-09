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Ястремская сыграла первый матч после допинга: Будто бы выиграла первый турнир

Елена Павлова Елена Павлова
9 июля, 00:05
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла первый матч за восемь месяцев. Во втором туре турнира WTA в Гамбурге она прошла полячку Магдалену Фрех
Даяна Ястремская выиграла первый матч в 2021 году
Даяна Ястремская выиграла первый матч в 2021 году / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вернулась на корт после допингового скандала. Во втором туре турнира в Гамбурге 38 ракетка мира обыграла представительницу Польши Магдалену Фрех (№145 WTA) – 7:6, 6:1. Ранее мы сообщали, что с украинской звезды тенниса официально сняли обвинения.

В первом сете еще сказывалось волнение и отсутствие соревновательной практики у Даяны, но во втором украинка не оставила сопернице никаких шансов – 6:1. Матч длился 1 час и 47 минут. Ястремская сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовала четыре из шести брейкпоинтов.

"Такое ощущение, будто бы я выиграла свой первый турнир. Я не играла с прошлого ноября, мой теннис сегодня был нестабильным. Но я так счастлива вернуться. Если честно, я не знала, что буду первой сеяной. Я впервые играю в Гамбурге, мне все нравится. Никаких целей не ставлю, я просто хотела вернуться и показать все, над чем я работала", – цитирует украинку БТУ

В 1/4 финала 21-летняя Даяна сыграет против итальянки Сары Эррани, которая сейчас находится на 105 месте в рейтинге.

Напомним, в начале января стало известно, что Ястремская сдала положительный тест на допинг.

Даяна Ястремская возвращается на корт
Даяна Ястремская возвращается на корт / Фото: Федерация тенниса Украины

Еще зимой Ястремская подала апелляцию в суд. Теперь трибунал решил, что в действиях 21-летней Ястремской не было умысла, они не совершены по халатности, поэтому обвинения с нее снимаются. Запрещенное вещество попало в организм 37-й ракетки мира случайно и в небольшом количестве.

В то же время в мае немецкие СМИ писали, что допинг попал в организм Ястремской во время секса. Однако Даяна обвинила издания в клевете. А правду пообещала рассказать позже, поскольку во время процесса вся информация – конфиденциальна.

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