Тенісисту озвучили покарання за фразу "Я вб'ю тебе"

За погрозу розправи над суддею боснійця Даміра Джумхура позбавили 11 тисяч доларів. Далі буде

Керівництво ATP зобов'язало боснійського тенісиста Даміра Джумхура сплатити штраф у розмірі $ 6,5 тис. за порушення спортивного кодексу в матчі кваліфікації турніру в мексиканському Акапулько, де він грав з представником Нідерландів Ботіком ван де Зандсхулпом і пригрозив убити суддю.

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Також боснієць позбувся призових, зароблених у Мексиці: за пройдене перше коло кваліфікації він мав отримати понад 5 тисяч доларів.

"Після штрафів, накладених на місці, буде розпочато додаткове дисциплінарне розслідування відповідно до положення про серйозне порушення гравцем правил ATP", – додали в прес-службі Асоціації тенісистів-професіоналів

Отже, на 28-річного Даміра Джумхурія чекають й інші санкції, аж до тривалої дискваліфікації.

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Нагадаємо, в першому сеті матчу з Ботіком ван де Зандсхулпом за рахунку 5:5 Джумхур програв свою подачу, на його думку, через помилку лінійного судді. Боснієць почав сперечатися і отримав попередження. Після цього Джумхур крикнув судді на вишці: "Я вб'ю тебе!", вибив м'яч з корту і покинув майданчик.

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Дамір Джумхур / Фото: Getty Images

До речі, свого часу боснієць Джумхур відправив у нокдаун болбоя на Ролан Гаррос. Тенісист врізався в хлопчика, що подає м'ячі.

Трюк Роджера Федерера Відео: Twitter

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