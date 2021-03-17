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Тенісисту озвучили покарання за фразу "Я вб'ю тебе"

17 березня, 10:39

Олег Люлька Олег Люлька

За погрозу розправи над суддею боснійця Даміра Джумхура позбавили 11 тисяч доларів. Далі буде

Керівництво ATP зобов'язало боснійського тенісиста Даміра Джумхура сплатити штраф у розмірі $ 6,5 тис. за порушення спортивного кодексу в матчі кваліфікації турніру в мексиканському Акапулько, де він грав з представником Нідерландів Ботіком ван де Зандсхулпом і пригрозив убити суддю.

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Також боснієць позбувся призових, зароблених у Мексиці: за пройдене перше коло кваліфікації він мав отримати понад 5 тисяч доларів.

"Після штрафів, накладених на місці, буде розпочато додаткове дисциплінарне розслідування відповідно до положення про серйозне порушення гравцем правил ATP", – додали в прес-службі Асоціації тенісистів-професіоналів

Отже, на 28-річного Даміра Джумхурія чекають й інші санкції, аж до тривалої дискваліфікації.

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Нагадаємо, в першому сеті матчу з Ботіком ван де Зандсхулпом за рахунку 5:5 Джумхур програв свою подачу, на його думку, через помилку лінійного судді. Боснієць почав сперечатися і отримав попередження. Після цього Джумхур крикнув судді на вишці: "Я вб'ю тебе!", вибив м'яч з корту і покинув майданчик.

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Дамір Джумхур

Дамір Джумхур / Фото: Getty Images

До речі, свого часу боснієць Джумхур відправив у нокдаун болбоя на Ролан Гаррос. Тенісист врізався в хлопчика, що подає м'ячі.

Трюк Роджера Федерера Відео: Twitter

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теніс тенісист розправа суддя Дамір Джумхур

Джерело: Сегодня|Спорт

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