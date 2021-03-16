"Вразив легені і не тільки": зірка українського тенісу таємно перехворіла на COVID

Із Мартою Костюк уже все гаразд, і вона готується виступити на престижному турнірі в Маямі

Українська тенісистка Марта Костюк перехворіла на COVID, який тримала в таємниці від широкої публіки. За словами 18-річної киянки, не обійшлося без ускладнень.

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"Пару тижнів тому я здала позитивний тест на коронавірус. Вірус сильно вразив мої легені і інші частини організму, що ускладнило одужання. Однак зараз я перебуваю на правильному шляху. До скорої зустрічі, Маямі", – написала у себе в Instagram Марта Костюк

При цьому Марта додала своє фото, підписавши його таким чином: "Таким було обличчя COVID минулого тижня".

Відзначимо, що Марта Костюк посідає 83-й рядок у рейтингу WTA. За свою кар'єру вона заробила 753 927 доларів призових.

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Турнір в Маямі, де компанію Костюк складе ще одна українка Еліна Світоліна, стартує 23 березня.

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Раніше ми писали про затяжний COVID-19 у зоряної спортивної пари з України. Титуловані легкоатлети Олексій і Анна Касьянови не на жарт злякалися – у них вісім днів трималася температура 39,5.

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