Русский
$ 27,75
33,17
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Поїхали заробляти в Росію: українські тенісистки виступлять у Пітері

14 березня, 20:06

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Катаріна Завацька і Надія Кіченок заявилися на турнір WTA

Наступного тижня в Санкт-Петербурзі пройде тенісний турнір WTA з призовим фондом 565 тисяч доларів. Вирішили на нього заявитися і дві спортсменки збірної України. В одиночній сітці виступить 21-річна Катаріна Завацька, що посідає 128-ме місце в світовому рейтингу. Першою її суперницею буде росіянка Анастасія Гасанова (№ 241).

Реклама

Тим часом тенісистка з Києва виставила на продаж частину свого тіла.

У парному розряді зіграє Надія Кіченок. 28-річна Кіченок (на фото) буде виступати в дуеті з румункою Ралукою Олару. Українка та її партнерка отримали перший номер посіву, а на старті їм протистоятимуть латвійка Олена Остапенко та росіянка Валерія Савіних.

Надія Кіченок

Надія Кіченок / Фото: Федерація тенісу України

Реклама

Читайте також: Скандальний тенісист став батьком, але дитину не побачить

За свою кар'єру Кіченок заробила на корті вже понад мільйон доларів. За перемогу в Пітері парі заплатять 25 тисяч. В особистому розряді переможець зможе розжитися на 68 тисяч, учасник першого раунду – на 6650. Призові Завацької, отримані до цього моменту, наближаються до 430 тисяч доларів.

Днями Світоліна почала змагання з дзеркалом.

Дивіться, як українці збиралися на вечерю на Відкритому чемпіонаті Австралії:

Українські тенісисти вечеряють у Мельбурні Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Санкт-Петербург теніс турнір WTA Надія Киченок Катаріна Завацька
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тенісистка-мільйонерка поскаржилася на скромні заробітки на корті
Тенісистка-мільйонерка поскаржилася на скромні заробітки на кортіТеніс
Найпопулярніші дівчата українського спорту. Рейтинг
Найпопулярніші дівчата українського спорту. РейтингІнші
Найзавидніша наречена спорту ніжиться на сонці у вогняному купальнику
Найзавидніша наречена спорту ніжиться на сонці у вогняному купальникуТеніс
Світоліна після фіаско в Катарі написала про злість і полетіла в Дубай
Світоліна після фіаско в Катарі написала про злість і полетіла в ДубайТеніс
Тенісистка з Києва виставила на продаж частину свого тіла
Тенісистка з Києва виставила на продаж частину свого тілаТеніс
Суцільна ромашка: Серена Вільямс показала, як проводить зиму
Суцільна ромашка: Серена Вільямс показала, як проводить зимуТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти