Поїхали заробляти в Росію: українські тенісистки виступлять у Пітері

Наступного тижня в Санкт-Петербурзі пройде тенісний турнір WTA з призовим фондом 565 тисяч доларів. Вирішили на нього заявитися і дві спортсменки збірної України. В одиночній сітці виступить 21-річна Катаріна Завацька, що посідає 128-ме місце в світовому рейтингу. Першою її суперницею буде росіянка Анастасія Гасанова (№ 241).

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Тим часом тенісистка з Києва виставила на продаж частину свого тіла.

У парному розряді зіграє Надія Кіченок. 28-річна Кіченок (на фото) буде виступати в дуеті з румункою Ралукою Олару. Українка та її партнерка отримали перший номер посіву, а на старті їм протистоятимуть латвійка Олена Остапенко та росіянка Валерія Савіних.

Надія Кіченок / Фото: Федерація тенісу України

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За свою кар'єру Кіченок заробила на корті вже понад мільйон доларів. За перемогу в Пітері парі заплатять 25 тисяч. В особистому розряді переможець зможе розжитися на 68 тисяч, учасник першого раунду – на 6650. Призові Завацької, отримані до цього моменту, наближаються до 430 тисяч доларів.

Днями Світоліна почала змагання з дзеркалом.

Дивіться, як українці збиралися на вечерю на Відкритому чемпіонаті Австралії:

Українські тенісисти вечеряють у Мельбурні Відео: Instagram

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