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"Якщо футбольні скаути шукають гравців": українські тенісисти блиснули трюками з м'ячем

14 березня, 23:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ілля Марченко і Сергій Стаховський розважаються з партнерами на тренуваннях

Перший номер збірної України з тенісу Ілля Марченко активно проводить час в соцмережах. Сьогодні ввечері спортсмен похвалився, як разом з колегами по національній команді майстерно грає в міні-футбол. Нагадаємо, минулого тижня Україна обіграла Ізраїль в Кубку Девіса в селі.

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"Якщо будь-які футбольні скаути шукають гравців високого рівня...", – іронічно підписав 33-річний уродженець Дніпродзержинська ролик. На відео Ілля, Сергій Стаховський та їхні партнери по збірній досить майстерно управляються з маленьким м'ячем, ефектно забиваючи його в невеликі ворота.

Сам Марченко зараз займає 179-е місце в світовому рейтингу, а Стаховський – 197-е. Нещодавно Ілля Марченко спав разом з трофеєм після перемоги у фіналі турніру в Італії над британцем Енді Марреєм. Днями Ілля виграв в чвертьфіналі турніру в італійській Б'єллі, про що з гумором відзвітував в Twitter. І запитав у Стаховського, де ж його вино, виробництвом якого займається колега.

На жаль, в півфіналі Марченко поступився іншому представнику Великобританії – Ліаму Броуді.

Дивіться, як Сергій Стаховський пригощав своїм вином:

Стаховський прогощає Ребрових вином Відео: Instagram
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відео футбол теніс Сергій Стаховський Ілля Марченко збірна України з тенісу
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