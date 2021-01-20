Русский
$ 28,15
34,16
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Тенісист на самоізоляції створив лабіринт з підручних засобів. Це потрібно бачити!

20 січня, 18:42

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Відео-залипалка від учасника Australian Open

Французький тенісист Едуар Роже-Васслан під час самоізоляції перед Australian Open придумав, як скоротати час і прямо в номері готелю побудував лабіринт з підручних засобів, який веде до таблички на стіні з кількістю днів, що залишилися до кінця карантину. Відео спортсмен запостив до себе в Twitter.

Реклама

Читайте також: Пляшки з водою замість гантелей: українка знайшла оригінальний спосіб тренуватися на карантині

В тренді
Українська суддя увійшла до трійки кращих у світі за останні 10 років

Нагадаємо, зірок тенісу ізолювали на два тижні перед Australian Open. Спортсмени потрапили на карантин через своїх попутників, які летіли з ними одним літаком.

При цьому серед "заручників" опинилася українка Марта Костюк. 18-річна тенісистка також не нудьгує на самоізоляції і розважається тим, що влаштовує пікантні фотосесії. Так, напередодні Марта Костюк сфотографувалася в сексуальній нічній сорочці.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин теніс тенісист самоизоляция

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Модель сайту для дорослих на карантині соромиться сходити в туалет перед своїм хлопцем
Модель сайту для дорослих на карантині соромиться сходити в туалет перед своїм хлопцемТеніс
Еліно, міцніше тримай Монфіса! На Australian Open прилетіла скандальна модель сайту для дорослих
Еліно, міцніше тримай Монфіса! На Australian Open прилетіла скандальна модель сайту для дорослихТеніс
Пішла з тенісу в Playboy: італійка без комплексів вибрала журнали для чоловіків
Пішла з тенісу в Playboy: італійка без комплексів вибрала журнали для чоловіківТеніс
Обручку за 400 тисяч доларів отримала від мільйонера покарана за допінг росіянка
Обручку за 400 тисяч доларів отримала від мільйонера покарана за допінг росіянкаТеніс
Світоліна дивиться Гордона й Нікитюк в Австралії і танцює під TikTok
Світоліна дивиться Гордона й Нікитюк в Австралії і танцює під TikTokТеніс
"Обожнюю твої ноги!" Українська тенісистка розслабилася в купальнику в Абу-ДабіТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти