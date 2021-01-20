Тенісист на самоізоляції створив лабіринт з підручних засобів. Це потрібно бачити!

Французький тенісист Едуар Роже-Васслан під час самоізоляції перед Australian Open придумав, як скоротати час і прямо в номері готелю побудував лабіринт з підручних засобів, який веде до таблички на стіні з кількістю днів, що залишилися до кінця карантину. Відео спортсмен запостив до себе в Twitter.

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Нагадаємо, зірок тенісу ізолювали на два тижні перед Australian Open. Спортсмени потрапили на карантин через своїх попутників, які летіли з ними одним літаком.

При цьому серед "заручників" опинилася українка Марта Костюк. 18-річна тенісистка також не нудьгує на самоізоляції і розважається тим, що влаштовує пікантні фотосесії. Так, напередодні Марта Костюк сфотографувалася в сексуальній нічній сорочці.

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