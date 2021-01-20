Теннисист на самоизоляции создал лабиринт из подручных средств. Это нужно видеть!

Французский теннисист Эдуар Роже-Васслан во время самоизоляции перед Australian Open придумал, как скоротать время и прямо в номере отеля построил лабиринт из подручных средств, который ведет к табличке на стене с количеством дней, оставшихся до конца карантина. Видео спортсмен запостил к себе в Twitter.

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Напомним, звезд тенниса изолировали на две недели перед Australian Open. Спортсмены попали на карантин из-за своих попутчиков, летевших с ними одним самолетом.

При этом среди "заложников" оказалась украинка Марта Костюк. 18-летняя теннисистка также не скучает на самоизоляции и развлекается тем, что устраивает пикантные фотосессии. Так, накануне Марта Костюк сфотографировалась в сексуальной ночнушке.

Марта Костюк танцует под музыку TikTok

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