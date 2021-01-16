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Зірок тенісу ізолювали на два тижні перед Australian Open

16 січня, 08:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Спортсмени потрапили на карантин через своїх попутників

У неприємну ситуацію потрапили зірки світового тенісу, які вирушили на Australian Open турнірним чартером із Лос-Анджелеса. Двоє людей з їх рейсу здали в Мельбурні позитивні аналізи на коронавірус. До речі, Світоліна і Костюк прилетіли на Australian Open під музику TikTok.

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Через це австралійська влада відправила всіх 66 людей, які летіли цим рейсом, на карантин. У числі тих гравців, хто потрапив в ізоляцію, дворазова чемпіонка Australian Open Вікторія Азаренка, Слоун Стівенс, Кеї Нісікорі, Теніс Сандгрен (вилетів на турнір, незважаючи на позитивний аналіз), Пабло Куевас, Артем Сітак і Гідо Пелья. Спортсмени тепер не мають права виходити з номерів в готелі протягом 14 днів.

Вікторія Азаренка вже постить сумні фото з номера.

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Ащоб тенісисти підтримували форму, організатори відправили їм в номери велотренажери.

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Перший у сезоні турнір "Великого шолома" стартує 8 лютого.

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теніс Віктория Азаренка Australian Open
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