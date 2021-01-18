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Пляшки з водою замість гантелей: українка знайшла оригінальний спосіб тренуватися на карантині

18 січня, 09:16

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Марта Костюк готується до Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк повинна зіграти на першому в сезоні турнірі "Великого шолома" – Australian Open. Старт 8 лютого. Зараз би тренуватися на кортах, але Марта сидить в готелі Мельбурна. Українку закрили на жорсткий карантин в Австралії через пасажира літака.

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Спортсменці заборонено навіть виходити в спортзал. Тому для підтримки форми Костюк тренується в номері. А допомагають їй дві пляшки з мінеральною водою.

Раніше ми писали, що Марта Костюк опинилася серед учасниць турніру, які протягом двох тижнів проведуть в готелі – навіть без права тренуватися. Українка поскаржилася на карантин в Австралії: поганий wi-fi і немає велосипеда.

Але Марта не сумує, крім тренувань, вона танцює.

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Тим часом миша пробралася в номер колишньої росіянки Путинцевої на Australian Open.

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теніс Australian Open тенісистка Великий шолом Марта Костюк
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