Таку Світоліну бачить тільки її родина: смішне відео української тенісистки

Перша ракетка України Еліна Світоліна повеселила своїх підписників жартівливим відео в Instagram. Тенісистка показала, якою бачать спортсменку члени її сім'ї. Раніше Світоліна і Костюк дізналися суперниць на Вімблдоні, а Цуренко пробилася до основної сітки.
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Виявилося, що тато хотів би бачити у Еліни футбольні навички, мама – шикарні вбрання, брат – трюки з ракеткою, а для бабусі п'ята ракетка світу все ще залишається маленькою дівчинкою.
Фанати Світоліной, судячи з коментарів і смайликів, посміялися від душі.
Раніше ми писали, що Світоліна збирається віддати своє місце на Олімпійських іграх. Прима українського тенісу точно зіграє в Токіо-2020 у одиночному розряді, а в парному турнірі, ймовірно, виступлять Марта Костюк і Даяна Ястремська.
Як ми вже повідомляли, через звинувачення у вживанні допінгу Ястремська не виступить на Вімблдоні, але збирається на Олімпіаду-2020.
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