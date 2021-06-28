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Таку Світоліну бачить тільки її родина: смішне відео української тенісистки

Олена Павлова Олена Павлова
28 червня, 19:00
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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вміє посміятися на собою і повеселити своїх фанатів в перерві між змаганнями і тренуваннями
Еліна Світоліна у відвертому образі
Еліна Світоліна у відвертому образі / Фото: Instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна повеселила своїх підписників жартівливим відео в Instagram. Тенісистка показала, якою бачать спортсменку члени її сім'ї. Раніше Світоліна і Костюк дізналися суперниць на Вімблдоні, а Цуренко пробилася до основної сітки.

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Виявилося, що тато хотів би бачити у Еліни футбольні навички, мама – шикарні вбрання, брат – трюки з ракеткою, а для бабусі п'ята ракетка світу все ще залишається маленькою дівчинкою.

Фанати Світоліной, судячи з коментарів і смайликів, посміялися від душі.

Раніше ми писали, що Світоліна збирається віддати своє місце на Олімпійських іграх. Прима українського тенісу точно зіграє в Токіо-2020 у одиночному розряді, а в парному турнірі, ймовірно, виступлять Марта Костюк і Даяна Ястремська.

Як ми вже повідомляли, через звинувачення у вживанні допінгу Ястремська не виступить на Вімблдоні, але збирається на Олімпіаду-2020.

Дивіться, як Еліна справлялася з ударами на "Ролан Гаррос"

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9
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4
4
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0
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І
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Бельгія
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9
2
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3
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3
3
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3
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3
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
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