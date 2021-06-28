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Такую Свитолину видит только ее семья: смешное видео украинской теннисистки

Елена Павлова Елена Павлова
28 июня, 19:00
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина умеет посмеяться на собой и повеселить своих фанатов в перерыве между турнирами и тренировками
Элина Свитолина в откровенном образе
Элина Свитолина в откровенном образе / Фото: Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина повеселила своих подписчиков шуточным видео в Instagram. Теннисистка показала, какой видят спортсменку члены ее семьи. Ранее Свитолина и Костюк узнали соперниц на Уимблдоне, а Цуренко пробилась в основную сетку.

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Оказалось, что папа хотел бы видеть у Элины футбольные навыки, мама – шикарные наряды, брат – трюки с ракеткой, а для бабушки пятая ракетка мира все еще остается маленькой девочкой.

Фанаты Свитолиной, судя по комментариям и смайликам, посмеялись от души.

Ранее мы писали, что Свитолина собирается отдать свое место на Олимпийских играх. Прима украинского тенниса точно сыграет в Токио-2020 в одиночном разряде, а в парном турнире, вероятно, выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Как мы уже сообщали, из-за обвинений в употреблении допинга Ястремская не выступит на Уимблдоне, но собирается на Олимпиаду-2020.

Смотрите, как Элина справлялась с ударами на "Ролан Гаррос"

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И
Г
О
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Бельгия
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Г
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2
Чехия
3
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Хорватия
3
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4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
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7
2
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5
2
Германия
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