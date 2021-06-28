Донька зірки тенісу стала кращою гольфісткою світу. Вона ще й красуня

Неллі Корда, дочка переможця тенісного Australian Open Петра Корди, в 22 роки вийшла на перше місце в рейтингу кращих гольфісток світу

Неллі - №1 у світі, батько був - №2

Дочка переможця Відкритого чемпіонату Австралії 1998 року по тенісу Петра Корди стала кращою гольфісткою світу. Неллі очолить новий рейтинг перемоги на турнірі KPMG Women's PGA Championship в Атланті (США).

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Першим з успіхом дочки Корду привітав британський тенісист Енді Маррей. "Те, що робить сім'я Корди, – неймовірно!" – написав Маррей в Twitter.

Відзначимо, що інша дочка Корди – Джессіка, також професійно займається гольфом. А син Себастьян займає 50-у сходинку в рейтингу ATP і в 2021 році виграв перший титул на рівні ATP.

Петр Корда – чеський тенісист, який перемагав на 10 турнірах ATP, вигравав Australian Open в одиночному розряді і в парі, грав у фіналі Ролан Гаррос. За кар'єру заробив 10 млн доларів.

Неллі Корді – всього 22 роки. За кар'єру вона виграла вже вісім турнірів.

До речі, серце красуні вже зайнято. Вона два роки зустрічається з канадським хокеїстом Андреасом Атанасіу.