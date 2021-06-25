Світоліна і Костюк дізналися суперниць на Вімблдоні. Цуренко пробилася в основну сітку

У понеділок в передмісті Лондона стартує третій в цьому році турнір серії "Великого шолома". В основі жіночого розряду виступлять чотири українки

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На цьому тижні на трав'яних кортах Вімблдону пройшли кваліфікаційні змагання знаменитого британського "Шолома". Гравці ж рівнем вище билися на турнірі WTA, і Світоліна програла у Істбурні в другому колі.

Сьогодні відбулося жеребкування учасників основної сітки Вімблдону-2021. У жінок боротьбу за призові почнуть чотири українські тенісистки. У чоловіків Сергій Стаховський та Ілля Марченко програли у другому раунді кваліфікації з трьох. У дівчат на третьому етапі сьогодні зачохлила ракетку Ангеліна Калініна.

Наша прима, Еліна Світоліна, яка повернулася на п'яте місце в світовому рейтингу, проекзаменує 27-річну бельгійку Елісон ван Уйтванк (№101 в світі). Досвідчена Леся Цуренко (№164), яка єдина з українок пройшла три кола відбору, зустрінеться в першому раунді з Юлією Путинцевою з Казахстану. Ще двом нашим дівчатам дісталися серйозні суперниці: Марті Костюк (№67) – нідерландка Кікі Бертенс (№20), Катерині Козловій (№158) – білоруска Вікторія Азаренко (№14).

Нещодавно Світоліна у Парижі блиснула в сукні від українського дизайнера.

Дивіться, як Леся розповідала про плани виступити на Олімпійських іграх: