Світоліна збирається віддати своє місце на Олімпійських іграх

Прима українського тенісу точно виступить в Токіо в одиночному розряді, а в парному турнірі, ймовірно, виступлять Марта Костюк і Даяна Ястремська

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Менше місяця залишається до старту літніх Олімпійських ігор в Японії. Збірна України завершує комплектацію команди, в тому числі і в тенісі. Поки що наші вирішують, хто і в якому розряді виступить. Своїми думками поділилася і Еліна Світоліна – п'ята ракетка планети.

Як ми повідомляли, через звинувачення у вживанні допінгу Ястремська не виступить на Вімблдоні, але збирається на Олімпіади-2020.

Слова 26-річної уродженки Одеси призводить сайт "Великий теніс України":

"Я збираюся грати на Олімпіаді, але ще не знаю, в яких розрядах. Я хочу виступити дуже добре. Зараз багато відмов від участі: в тенісному світі думки розходяться стосовно того, наскільки Олімпіада цінується. Цього року у нас дуже стислий розклад. Американська серія буде тривалою, тому багато гравців відмовляються від Ігор. Я точно зіграю в одиночному розряді, а далі будемо обговорювати з капітаном збірної, які комбінації краще в парі [мікст або жіночий дует]. Я знаю, що зараз Даяна Ястремська збирається на Олімпіаду. Я хотіла поступитися місцем в парі Марті Костюк з Даяною, так як бачила, що вони дуже здорово грали разом в Естонії [на Кубку Біллі Джин Кінг]. Так що будемо це все обговорювати".

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Згадаймо, що говорила про Олімпіаду Леся Цуренко: