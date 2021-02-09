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Світоліна виграла три мільйони в Австралії

9 лютого, 07:18

Олег Люлька Олег Люлька

У першому раунді Australian Open українка здолала чешку Боузкову і вийшла на американську зірку

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна успішно стартувала на Australian Open, в двох сетах обігравши на Rod Laver Arena в Мельбурні чешку Марію Боузкову – 6:3, 7:6 (7:5). Цей виграш приніс п'ятій ракетці світу з Одеси 115 275 американських доларів (3,2 млн гривень) призових. Нагадаємо, напередодні не так пощастило українці Костюк, яка програла росіянці Кудерметовій.

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Матч Світоліної проти Боузкової, що посідає 50-те місце в рейтингу WTA, тривав 2 години 1 хвилину. За цей час українка зробила три ейси і припустилася трьох подвійних помилок. Відсоток першої подачі у Еліни становив 56%.

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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Зазначимо, що в 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії Еліна Світоліна зустрінеться з висхідною зіркою світового тенісу – 16-річною американкою Корі Гауфф. У першому раунді основної сітки турніру та за 57 хвилин здолала швейцарку Джил Тайхман – 6:3, 6:2, витративши значно менше сил, ніж Світоліна на Боузкову.

Додамо, що раніше перший номер українського чоловічого тенісу Сергій Стаховський вибув з одиночної сітки Australian Open, поступившись в п'яти сетах сербу Душану Лайовичу.

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теніс Еліна Світоліна Australian Open

Джерело: Сегодня|Спорт

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