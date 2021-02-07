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"Між записами в TikTok встигаю і тренуватися": українки готові до Australian Open

7 лютого, 17:21

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Еліна Світоліна і Марта Костюк провели заняття перед стартом "Шолома"

Завтра нарешті стартує Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. Після тривалого карантину в Мельбурні й підготовчих турнірів прийшла черга і "Великого шолома". В основній сітці виступлять троє представників України: Еліна Світоліна, Марта Костюк і Сергій Стаховський. Напередодні зірки українського тенісу влаштували веселу вечерю в Мельбурні.

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Уже відбулося жеребкування, і наші тенісисти отримали суперників. У жіночому розряді в понеділок Костюк битиметься з росіянкою Веронікою Кудерметовою (№ 36 у світі), а Світоліна – у вівторок з чешкою Марією Боузковою (№ 52). У чоловіків Стаховський завтра протистоятиме сербу Душану Лайовичу (№ 26). Сьогодні наші дівчата показали тренування на хардових кортах Мельбурн-парку.

Еліна, відома схильністю до "зависання" в соцмережах, на своїй сторінці в Instagram повідомила, що знаходить-таки час для тренувань.

Молода киянка Костюк теж "балується" в TikTok, але сьогодні була зосереджена тільки на заняттях. Адже завтра важливе випробування.

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Днями була в Мельбурні паніка через коронавірус, коли всі тенісні матчі скасували.

Згадаймо, як Еліна перемагала в мексиканському Монтерреї:

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теніс Еліна Світоліна Australian Open тренування TikTok
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