"Збори української мафії": зірки нашого тенісу влаштували веселу вечерю в Мельбурні

Юна Марта Костюк і Сергій Стаховський, який реготав, починають "шолом" вже 8 лютого

Українські тенісисти організували спільну вечерю в Мельбурні перед стартом першого в цьому сезоні турніру "Великого шолома" – Australian Open-2021. Матчі починаються вже 8 лютого. Раніше ще одну українку Ястремську не пустили на Australian Open через допінг.

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У затишному кафе в Мельбурні за столом зібралися перша ракетка України Еліна Світоліна, швидко прогресуюча 18-річна Марта Костюк, досвідчена Леся Цуренко, найкраща парниця країни Надія Кіченок і наш перший чоловічий номер Сергій Стаховський. "Збори української мафії", – прокоментував один з фоловерів Марти Костюк.

Українські тенісисти вечеряють в Мельбурні Відео: Instagram

Нагадаємо, що першою 8 лютого розпочне Костюк. Її суперницею стане росіянка Вероніка Кудерметова (32), якій вона поступилася в півфіналі турніру в Абу-Дабі. До речі, Вероніка, як і Марта, перебувала 2 тижні на жорсткому карантині. Світоліна, посіяна на турнірі під №5, в першому колі 9 лютого зустрінеться з чешкою Марі Боузковою.

Сергій Стаховський також почне 8 лютого і в стартовому матчі одиночного розряду зіграє з Душаном Лайовічем з Сербії (23). Чинними переможцями австралійського "шолома" є серб Новак Джокович і американка Софія Кенін.

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Раніше ми повідомляли, що в Мельбурні паніка через коронавірус, а всі матчі скасували.

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