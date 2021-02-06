"Собрание украинской мафии": звезды нашего тенниса устроили веселый ужин в Мельбурне

Юная Марта Костюк и хохотавший Сергей Стаховский начинают "шлем" уже 8 февраля

Украинские теннисисты организовали совместный ужин в Мельбурне перед стартом первого в этом сезоне турнира "Большого шлема" – Australian Open-2021. Матчи начинаются уже 8 февраля. Ранее еще одну украинку Ястремскую не пустили на Australian Open из-за допинга.

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В уютном кафе в Мельбурне за столом собрались первая ракетка Украины Элина Свитолина, быстро прогрессирующая 18-летняя Марта Костюк, опытная Леся Цуренко, лучшая парница страны Надежда Киченок и наш первый мужской номер Сергей Стаховский. "Собрание украинской мафии", – прокомментировал один из фоловеров Марты Костюк.

Украинские теннисисты ужинают в Мельбурне Видео: Instagram

Напомним, что первой 8 февраля начнет Костюк. Ее соперницей станет россиянка Вероника Кудерметова (32), которой она уступила в полуфинале турнира в Абу-Даби. Кстати, Вероника, как и Марта, находилась 2 недели на жестком карантине. Свитолина, посеянная на турнире под №5, в первом круге 9 февраля встретится с чешкой Мари Боузковой.

Сергей Стаховский также начнет 8 февраля и в стартовом матче одиночного разряда сыграет с Душаной Лайовичем из Сербии (23). Действующими победителями австралийского "шлема" являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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Ранее мы сообщали, что в Мельбурне паника из-за коронавируса, а все матчи отменили.

Свитолина тренируется в Монако

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