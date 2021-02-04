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В Мельбурне паника из-за коронавируса – все теннисные матчи отменили

4 февраля, 11:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сотрудник одного из отелей получил положительный тест, поставив под угрозу Australian Open

Любители тенниса по всему миру сегодня ночью были удивлены отсутствием результатов турниров в Мельбурне, которые проходят перед Открытым чемпионатом Австралии. Оказалось, десятки матчей отменили из-за одного случая коронавируса, который выявили у работника гостиницы.

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Тем временем, Свитолина и Костюк выигрывают в Австралии на характере.

Организаторы соревнований объявили о случившемся в соцсетях, а затем и на специальном брифинге.

Все игры четверга отменены. Все игроки и сотрудники отеля и теннисного центра, которые могли заразиться коронавирусом, протестированы. Всего под дополнительное исследование попало около 600 игроков! Хотя ранее все они считались "чистыми". Сейчас ожидают результатов анализов, после чего объявят дальнейшие шаги. В Мельбурне все же надеются уже завтра продолжить соревнования как женские (WTA), так и мужские (АТР).

Напомним, первый в году турнир "Большого шлема", Australina Open, должен стартовать в ближайший понедельник, 8 февраля.

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Вспомним сюжет о звездах на прошлогоднем чемпионате Австралии:

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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гостиницы теннис мельбурн Australian Open коронавирус
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