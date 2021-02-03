Украинку не пустили на Australian Open из-за допинга: не помогла даже апелляция

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не сыграет на Australian Open. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию украинки на временное отстранение от выступлений из-за положительного допинг-теста, сообщается на официальном сайте CAS.

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Ранее ходатайство Даяны отклонил независимый трибунал ITF. Украинка была отстранена от всех турниров с 7 января текущего года.

Сама Ястремская опровергает, что когда-либо употребляла запрещенные препараты. Тем более 9 ноября она получила отрицательный тест на допинг в Австрии, после чего решила отдохнуть и даже не тренировалась. Анализ 24 ноября теннисистка сдавала во внесоревновательный период.

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Мы уже писали, что, несмотря на отстранение, 20-летняя одесситка полетела в Мельбурн в надежде выступить на "шлеме". И это возмутило бывшего главу антидопингового агентства Австралии Ричарда Ингса. Дескать, 29-я ракетка мира не имела на это права.

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