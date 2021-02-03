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Украинку не пустили на Australian Open из-за допинга: не помогла даже апелляция

3 февраля, 18:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Даяна проиграла апелляцию по делу об употреблении допинга

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не сыграет на Australian Open. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию украинки на временное отстранение от выступлений из-за положительного допинг-теста, сообщается на официальном сайте CAS.

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Ранее ходатайство Даяны отклонил независимый трибунал ITF. Украинка была отстранена от всех турниров с 7 января текущего года.

Сама Ястремская опровергает, что когда-либо употребляла запрещенные препараты. Тем более 9 ноября она получила отрицательный тест на допинг в Австрии, после чего решила отдохнуть и даже не тренировалась. Анализ 24 ноября теннисистка сдавала во внесоревновательный период.

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Мы уже писали, что, несмотря на отстранение, 20-летняя одесситка полетела в Мельбурн в надежде выступить на "шлеме". И это возмутило бывшего главу антидопингового агентства Австралии Ричарда Ингса. Дескать, 29-я ракетка мира не имела на это права.

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теннис допинг Спортивный арбитражный суд Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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