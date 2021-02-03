Українку не пустили на Australian Open через допінг: не допомогла навіть апеляція

Друга ракетка України Даяна Ястремська не зіграє на Australian Open. Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію українки на тимчасове відсторонення від виступів через позитивний допінг-тест, повідомляється на офіційному сайті CAS.

Реклама

Раніше клопотання Даяни відхилив незалежний трибунал ITF. Українка була відсторонена від всіх турнірів з 7 січня поточного року.

Сама Ястремська спростовує, що коли-небудь використовувала заборонені препарати. Тим більше 9 листопада вона отримала негативний тест на допінг в Австрії, після чого вирішила відпочити і навіть не тренувалася. Аналіз 24 листопада тенісистка здавала поза змаганнями.

В тренді Драма про українську спортсменку отримала дві премії на кінофестивалі

Ми вже писали, що, незважаючи на відсторонення, 20-річна одеситка полетіла в Мельбурн в надії виступити на "Шлемі". І це обурило колишнього главу антидопінгового агентства АвстраліїРічарда Інгса. Мовляв, 29-я ракетка світу не мала на це права.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама