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Українку не пустили на Australian Open через допінг: не допомогла навіть апеляція

3 лютого, 18:56

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Даяна програла апеляцію у справі про вживання допінгу

Друга ракетка України Даяна Ястремська не зіграє на Australian Open. Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію українки на тимчасове відсторонення від виступів через позитивний допінг-тест, повідомляється на офіційному сайті CAS.

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Раніше клопотання Даяни відхилив незалежний трибунал ITF. Українка була відсторонена від всіх турнірів з 7 січня поточного року.

Сама Ястремська спростовує, що коли-небудь використовувала заборонені препарати. Тим більше 9 листопада вона отримала негативний тест на допінг в Австрії, після чого вирішила відпочити і навіть не тренувалася. Аналіз 24 листопада тенісистка здавала поза змаганнями.

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Ми вже писали, що, незважаючи на відсторонення, 20-річна одеситка полетіла в Мельбурн в надії виступити на "Шлемі". І це обурило колишнього главу антидопінгового агентства АвстраліїРічарда Інгса. Мовляв, 29-я ракетка світу не мала на це права.

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теніс допінг Спортивний арбітражний суд Даяна Ястремська

Джерело: Сегодня|Спорт

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