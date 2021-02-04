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У Мельбурні паніка через коронавірус – тенісні матчі кількох турнірів скасували

4 лютого, 11:31

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Співробітник одного з готелів отримав позитивний тест, поставивши під загрозу Australian Open

Любителі тенісу по всьому світу сьогодні вночі були здивовані відсутністю результатів турнірів в Мельбурні, які проходять перед Відкритим чемпіонатом Австралії. Виявилося, десятки матчів скасували через один випадок коронавірусу, який виявили у працівника готелю.

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Тим часом, Світоліна і Костюк виграють в Австралії на характері.

Організатори змагань оголосили про те, що трапилося в соцмережах, а потім і на спеціальному брифінгу.

Всі ігри четверга скасовані. Всі гравці і співробітники готелю і тенісного центру, які могли заразитися коронавірусом, протестовані і відправлені на ізоляцію. Всього під додаткове дослідження потрапило близько 600 гравців! Хоча раніше всі вони вважалися "чистими". Зараз чекають на результати аналізів, після чого оголосять подальші кроки. У Мельбурні все ж сподіваються вже завтра продовжити змагання як жіночі (WTA), так і чоловічі (АТР).

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Нагадаємо, перший у цьому році турнір "Великого шолома", Australina Open, повинен стартувати в найближчий понеділок, 8 лютого.

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Згадаймо сюжет про зірок на торішньому чемпіонаті Австралії:

Перший день Australian Open. Перемога Надаля і поразка Шарапової Відео: Reuters

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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готелі теніс мельбурн Australian Open коронавірус
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