"Между записями в TikTok успеваю и тренироваться": украинки готовы к Australian Open

Завтра наконец-то стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису. После длительного карантина в Мельбурне и подготовительных турниров пришла очередь и "Большого шлема". В основной сетке выступят трое представителей Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк и Сергей Стаховский. Накануне звезды украинского тенниса устроили веселый ужин в Мельбурне.
Уже состоялась жеребьевка и наши теннисисты получили соперников. В женском разряде в понедельник Костюк сразится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (№36 в мире), а Свитолина – во вторник с чешкой Марией Боузковой (№52). У мужчин Стаховский завтра будет противостоять сербу Душану Лайовичу (№26). Сегодня наши девушки показали тренировки на хардовых кортах Мельбурн-парка.
Элина, известная склонностью к "зависанию" в соцсетях, на своей страничке в Instagram сообщила, что находит-таки время для тренировок.
Молодая киевлянка Костюк тоже "балуется" в TikTok, но сегодня была сосредоточена только на занятии. Ведь завтра – важное испытание.
На днях была в Мельбурне паника из-за коронавируса, когда все теннисные матчи отменили.
Вспомним, как Элина побеждала в мексиканском Монтеррее:
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