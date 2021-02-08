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Ряди українців на Australian Open продовжують рідшати: програв найкращий

8 лютого, 13:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Сергій Стаховський бився з більш сильним сербом, але поступився в "марафоні"

Всього одна Еліна Світоліна залишилася з українців в одиночній сітці Відкритого чемпіонату Австралії вже після першого ігрового дня. Сьогодні вранці Костюк програла росіянці Кудерметовій, а трохи пізніше її долю повторив і найкращий наш тенісист Сергій Стаховський.

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Нагадаємо, в січні Стах пройшов три раунди кваліфікації в Катарі, але не зміг здолати серба Душана Лайовича в першому колі "основи". 35-річний киянин дав справжній бій 26-й ракетці світу, хоча сам перебуває лише на 201-й позиції. Події розгорталися, як на гойдалках, але завершилися перемогою 30-річного суперника в п'яти сетах – 5:7, 6:4, 6:3, 5:7, 6:4.

Спочатку матч Стаховського був запланований на вівторок: навіть ще вчора ввечері він значився в розкладі на 9 лютого. Але потім організатори зробили кілька переносів, і українцеві довелося грати в понеділок. Поєдинок же Світоліної в першому раунді відбудеться у вівторок.

Днями зірки нашого тенісу влаштували веселий вечерю в Мельбурні.

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Також в Мельбурні виступлять дві наші пари серед жінок.

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