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Перша втрата України на Australian Open: Костюк не встояла перед росіянкою

8 лютого, 08:34

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Марта Костюк поступилася Кудерметовій вдруге упродовж місяця

Сьогодні стартував перший у році турнір елітної серії "Великого шолома". У понеділок із трьох представників України на хардові корти Мельбурна вийшла тільки Марта Костюк (№78 у світовому рейтингу). На жаль, 18-річна киянка вибула з боротьби від росіянки Вероніки Кудерметової (№36). Нагадаємо, близько місяця тому Костюк програла Кудерметовій півфінал в Абу-Дабі.

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У першій партії чинити опір у українки не вийшло, а в другій вона навіть вела 4:3, 5:4 і мала два сет-боли. Правда, на подачі суперниці. Але все ж у результаті поступилася у двох сетах – 2:6, 6:7 (5:7). Цього року призовий фонд турніру зріс, так що навіть за поразку в першому раунді Костюк отримає 76 тисяч доларів.

Марта Костюк. Фото: FFT

Марта Костюк. Фото: FFT

Утім, Марта залишається в Мельбурні і зіграє в парному розряді з білорускою Олександрою Соснович.

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Наша прима, п'ята ракетка планети Еліна Світоліна, свою зустріч проведе у вівторок – як і Сергій Стаховський. Напередодні Світоліна повідомляла: "Між записами в TikTok встигаю і тренуватися".

Згадаймо, як українки перемагали в Австралії рік тому:

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теніс Australian Open Марта Костюк Вероника Кудерметова
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