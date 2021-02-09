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Свитолина выиграла три миллиона в Австралии

9 февраля, 07:18

Олег Люлька Олег Люлька

В первом раунде Australian Open украинка одолела чешку Боузкову и вышла на американскую звезду

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на Australian Open, в двух сетах обыграв на Rod Laver Arena в Мельбурне чешку Марию Боузкову – 6:3, 7:6 (7:5). Этот выигрыш принес пятой ракетке мира из Одессы 115 275 американских долларов (3,2 млн гривен) призовых. Напомним, накануне не так повезло украинке Костюк, проигравшей россиянке Кудерметовой.

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Матч Свитолиной против Боузковой, занимающей 50-е место в рейтинге WTA, продолжался 2 часа 1 минуту. За это время украинка сделала три эйса и допустила три двойные ошибки. Процент первой подачи у Элины составил 56%.

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Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Отметим, что в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина встретится с восходящей звездой мирового тенниса – 16-летней американкой Кори Гауфф. В первом раунде основной сетки турнира та за 57 минут одолела швейцарку Джил Тайхман – 6:3, 6:2, потратив куда меньше сил, чем Свитолина на Боузкову.

Добавим, что ранее первый номер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский выбыл из одиночной сетки Australian Open, уступив в пяти сетах сербу Душану Лайовичу.

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теннис Элина Свитолина Australian Open

Источник: Сегодня|Спорт

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