Первая потеря Украины на Australian Open: Костюк не устояла перед россиянкой

Марта Костюк уступила Кудерметовой второй раз в течение месяца

Сегодня стартовал первый в году турнир элитной серии "Большого шлема". В понедельник из трех представителей Украины на хардовые корты Мельбурна вышла только Марта Костюк (№78 в мировом рейтинге). К сожалению, 18-летняя киевлянка выбыла из борьбы от россиянки Вероники Кудерметовой (№36). Напомним, около месяца назад Костюк проиграла Кудерметовой полуфинал в Абу-Даби.

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В первой партии оказать сопротивление у украинки не получилось, а во второй она даже вела 4:3, 5:4 и имела два сет-бола. Правда, на подаче соперницы. Но все же в итоге уступила в двух сетах – 2:6, 6:7 (5:7). В этом году призовой фонд турнира возрос, так что даже за поражение в первом раунде Костюк получит 76 тысяч долларов.

Марта Костюк. Фото: FFT

Впрочем, Марта остается в Мельбурне и сыграет в парном разряде с белоруской Александрой Соснович.

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Наша прима, пятая ракетка планеты Элина Свитолина, свою встречу проведет во вторник – как и Сергей Стаховский. Накануне Свитолина сообщала: "Между записями в TikTok успеваю и тренироваться".

Вспомним, как украинки побеждали в Австралии год назад:

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