Українська
$ 27,77
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Первая потеря Украины на Australian Open: Костюк не устояла перед россиянкой

8 февраля, 08:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Марта Костюк уступила Кудерметовой второй раз в течение месяца

Сегодня стартовал первый в году турнир элитной серии "Большого шлема". В понедельник из трех представителей Украины на хардовые корты Мельбурна вышла только Марта Костюк (№78 в мировом рейтинге). К сожалению, 18-летняя киевлянка выбыла из борьбы от россиянки Вероники Кудерметовой (№36). Напомним, около месяца назад Костюк проиграла Кудерметовой полуфинал в Абу-Даби.

Реклама

В первой партии оказать сопротивление у украинки не получилось, а во второй она даже вела 4:3, 5:4 и имела два сет-бола. Правда, на подаче соперницы. Но все же в итоге уступила в двух сетах – 2:6, 6:7 (5:7). В этом году призовой фонд турнира возрос, так что даже за поражение в первом раунде Костюк получит 76 тысяч долларов.

Марта Костюк. Фото: FFT

Марта Костюк. Фото: FFT

Впрочем, Марта остается в Мельбурне и сыграет в парном разряде с белоруской Александрой Соснович.

В тренде
Некролог. Леон Спинкс – бродяга, избивавший Мухаммеда Али
Реклама

Наша прима, пятая ракетка планеты Элина Свитолина, свою встречу проведет во вторник – как и Сергей Стаховский. Накануне Свитолина сообщала: "Между записями в TikTok успеваю и тренироваться".

Вспомним, как украинки побеждали в Австралии год назад:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Australian Open Марта Костюк Вероника Кудерметова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На 15-й день заточения в Австралии украинка встала на руки и показала свою гибкость
На 15-й день заточения в Австралии украинка встала на руки и показала свою гибкостьТеннис
Пусть заткнется! Румынская красавица попросила судью закрыть рот своему тренеру
Пусть заткнется! Румынская красавица попросила судью закрыть рот своему тренеруТеннис
"Это мой грех": украинская теннисистка в ярком топике вышла с карантина в АвстралииТеннис
Теннисистка-красавица Свитолина изменила свои мысли в ванной и начала новую жизнь
Теннисистка-красавица Свитолина изменила свои мысли в ванной и начала новую жизньТеннис
С танцами из плена: украинская теннисистка оригинально отметила освобождение
С танцами из плена: украинская теннисистка оригинально отметила освобождениеТеннис
"Собрание украинской мафии": звезды нашего тенниса устроили веселый ужин в МельбурнеТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять