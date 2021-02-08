Українська
$ 27,77
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Ряды украинцев на Australian Open продолжают редеть: проиграл лучший

8 февраля, 13:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сергей Стаховский сражался с более сильным сербом, но уступил в "марафоне"

Всего одна Элина Свитолина осталась из украинцев в одиночной сетке Открытого чемпионата Австралии уже после первого игрового дня. Сегодня утром Костюк проиграла россиянке Кудерметовой, а чуть позже ее участь повторил и лучший наш теннисист Сергей Стаховский.

Реклама

Напомним, в январе Стах прошел три раунда квалификации в Катаре, но не смог одолеть серба Душана Лайовича в первом круге "основы". 35-летний киевлянин дал настоящий бой 26-й ракетке мира, хотя сам находится лишь на 201-й позиции. События разворачивались, как на качелях, но завершились победой 30-летнего соперника в пяти сетах – 5:7, 6:4, 6:3, 5:7, 6:4.

Изначально матч Стаховского был запланирован на вторник: даже еще вчера вечером он значился в расписании на 9 февраля. Но затем организаторы сделали несколько переносов, и украинцу пришлось играть в понедельник. Поединок же Свитолиной в первом раунде состоится во вторник.

На днях звезды нашего тенниса устроили веселый ужин в Мельбурне.

В тренде
Некролог. Леон Спинкс – бродяга, избивавший Мухаммеда Али

Также в Мельбурне выступят две наши пары среди женщин.

Реклама

Смотрите сюжет о том, как Сергей стал профессиональным теннисистом:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Australian Open Сергей Стаховский поражение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пусть заткнется! Румынская красавица попросила судью закрыть рот своему тренеру
Пусть заткнется! Румынская красавица попросила судью закрыть рот своему тренеруТеннис
"Это мой грех": украинская теннисистка в ярком топике вышла с карантина в АвстралииТеннис
Теннисистка-красавица Свитолина изменила свои мысли в ванной и начала новую жизнь
Теннисистка-красавица Свитолина изменила свои мысли в ванной и начала новую жизньТеннис
"Собрание украинской мафии": звезды нашего тенниса устроили веселый ужин в МельбурнеТеннис
С танцами из плена: украинская теннисистка оригинально отметила освобождение
С танцами из плена: украинская теннисистка оригинально отметила освобождениеТеннис
В Мельбурне паника из-за коронавируса – все теннисные матчи отменили
В Мельбурне паника из-за коронавируса – все теннисные матчи отменилиТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять