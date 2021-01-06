Світоліна пожартувала над своїм хлопцем в ліжку, але жарт не сподобався фанатам

Українська тенісистка Еліна Світоліна пожартувала над відсутністю свого хлопця француза Гаеля Монфіса в ліжку. Спортсменка записала невелике відео для Instagram, на якому показала, що може бути, якщо дозволити хлопцеві пограти на приставці трохи довше.

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Втім, не всі фанати тенісистки зрозуміли її жарт. Один з них написав: "Коли ти думаєш, що смішна, але насправді ні". Інший закликав Еліну зосередитися на виступах, а не знімати ролики для соцмереж. Також були нецензурні коментарі.

Раніше ми писали, що Світоліна і Монфіс розлучаться в Австралії. Дивіться, хто розбив популярну пару. На Australian Open-2021 тенісистам доведеться обійтися один без одного.

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