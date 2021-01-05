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Світоліна і Монфіс розлучаться в Австралії. Дивіться, хто розбив популярну пару

5 січня, 16:24

Олена Павлова Олена Павлова

На Australian Open-2021 тенісисти муситимуть обійтися один без одного

Українська тенісистка Еліна Світоліна через жорсткий карантин на першому турнірі "Великого шолома" у 2021 році не зможе бачитися в Австралії зі своїм французьким бойфрендом Гаелем Монфісом. Раніше найкращій тенісистці України знадобився психолог.

"Нам дозволять залишати готельні номери не більше ніж на п'ять годин на день: дві години – на теніс, дві – на тренування, годину – на їжу. Протягом двох тижнів нам не дозволять нікуди відлучитися. Ми з Гаелем отримали листа, в якому йдеться, що, ймовірно, нам не вдасться побачитися в цей період, щоб ми не збільшували соціальне коло. Буде нелегко розуміти, що ми поруч один з одним, але не можемо підійти", – сказала Світоліна в інтерв'ю btu.org.ua.

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Читайте також: Розлука в новому вимірі: Світоліна залишилася без Монфіса через конфлікт інтересів

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Про те, що перша ракетка України зустрічається з французьким тенісистом стало відомо на початку 2019 року. На початку червня того ж року у пари стався конфлікт – їхній спільний аккаунт був вилучений, а наприкінці місяця відновлений.

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Раніше ми писали, що Світоліна забрала у свого хлопця шоколад під музику з TikTok.

Дивіться, як Еліна Світоліна і Гаель Монфіс грали в теніс

Еліна Світоліна перетворила Гаеля Монфіса на мішень

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