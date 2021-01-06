Свитолина подшутила над своим парнем в постели, но шутка не понравилась фанатам

Украинская теннисистка Элина Свитолина подшутила над отсутствием своего парня француза Гаэля Монфиса в постели. Спортсменка записала небольшое видео для Instagram, на котором показала, что может быть, если разрешить парню поиграть на приставке немного дольше.

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Впрочем, не все фанаты теннисистки поняли ее шутку. Один из них написал: "Когда ты думаешь, что смешная, но на самом деле нет". Другой призвал Элину сосредоточиться на выступлениях, а не снимать ролики для соцсетей. Также были нецензурные комментарии.

Ранее мы писали, что Свитолина и Монфис расстанутся в Австралии. Смотрите, кто разбил популярную пару. На Australian Open-2021 теннисистам придется обойтись друг без друга.

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