Кращій тенісистці України знадобився психолог, який допомагає і по телефону

Свій перший поєдинок у 2021 році Світоліна проведе 6 січня на турнірі в Абу-Дабі

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, з ким готується до нового сезону і навіщо їй знадобився психолог. Відзначимо, що свій перший поєдинок у 2021 році Світоліна проведе завтра на турнірі в Абу-Дабі і в першому колі зіграє з американкою Джессікою Пегулою.

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"Ендрю Беттлс залишається моїм головним тренером. Тренер з фізичної підготовки – це Марк Дізрен, він швейцарець, з ним я працюю з карантину, тобто знайома вже більше 8 місяців. Він досвідчений тренер і працював при П'єр Паганіні, який тренує Роджера Федерера і Стена Вавринку", – розповіла Еліна в інтерв'ю btu.org.ua.

Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Також українська тенісистка додала до своєї команди психотерапевта, який працює з нею, як при особистій зустрічі, так і по телефону.

"Є багато моментів, які потрібно опрацьовувати. Наприклад, коли щось тебе відволікає і буває важко сконцентруватися в сьогоднішній ситуації, коли немає уболівальників. Буде багато таких турнірів, коли потрібно бути в хорошій формі, тому в цьому сезоні для мене дуже важливий психотерапевт", – зазначила Світоліна.

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