Спортсмен, доходам якого заздрять Мессі і Роналду, лягає під ніж

20-разовий переможець турнірів Великого шолома Роджер Федерер вибув до кінця року – 40-річному швейцарському тенісистові потрібна чергова операція на коліні

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Легендарний Федерер пропустить залишок сезону.

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Через проблеми зі здоров'ям Роджера не було на Олімпіаді в Токіо. З тієї ж причини він не виступить на US Open (30 серпня – 12 вересня).

Також під питанням його участь в Australian Open в січні і взагалі – продовження кар'єри.

"Я провів безліч обстежень, мені знову потрібна операція на коліні, – заявив Федерер в Instagram. – Після цього мені доведеться пропустити багато тижнів і місяців, але я розумію, що без цього ніяк. Сподіваюся, я ще повернуся"

Нагадаємо, Федерер не виходив на корт після Вімблдону, в чвертьфіналі якого поступився поляку Губерту Гуркачу. А до того вийшов до 1/8 фіналу на Гарросі, після чого знявся зі змагань.

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Роджер Федерер / Фото: Reuters

Відзначимо, що Федерер став найоплачуванішим спортсменом за підсумками 2020 року – за даними Forbes, швейцарець заробив 106,3 млн, випередивши Кріштіану Роналду (105 млн) і Ліонеля Мессі (104 млн).

А в травні від Федерера дісталося, на той момент, ще нареченому, а нині вже чоловікові Еліни Світоліної. Жартома Роджер почав обстрілювати Гаеля Монфіса м'ячами, одним із ударів поціливши французу в пах! "З такими фокусами Еліна може залишитися без дітей", – злякалися фанати.