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Зараз би задрімав: Федерер сенсаційно покинув Вімблдон і не знає, чи повернеться

Олена Павлова Олена Павлова
8 липня, 00:28
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Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер завершив виступ на трав'яному турнірі Великого шолома у 1/4 фіналу, програвши поляку Хуберту Хуркачу
Роджер Федерер після вильоту з Вімблдону
Роджер Федерер після вильоту з Вімблдону / Фото: Reuters

20-разовий чемпіон турнірів "Великого шолома" швейцарський тенісист Роджер Федерер сенсаційно завершив виступ на своєму коронному Вімблдоні в 1/4-й, програвши 3: 6, 6: 7, 0: 6 Хуберт Хуркачу. 24-річний поляк вперше зіграє в півфіналі "шолома". А Федерер після матчу так втомився морально, що йому хотілося подрімати.

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"У момент поразки я був дуже засмучений. І зараз засмучений. Але водночас, коли турнір закінчується, падає величезний тягар. Не має значення, досяг ти мети чи ні – тягар зникає, ти відчуваєш втому. Я страшенно втомився. Зараз би задрімав. Це веселе відчуття. Хочеться спати, тому що ти стомлений від психологічного зусилля, від того, що змушував себе йти вперед", – цитує Федерера metro.co.uk

Хуберт Хуркач і Роджер Федерер
Хуберт Хуркач і Роджер Федерер / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 39-річний Федерер пропустив більше року через операцію і відновлення.

"Останні півтора року взагалі були довгими і важкими. Після операцій я ставив перед собою мету ще раз виступити на Уїмблдоні. Насправді я дуже задоволений тим, як далеко тут пройшов, що виступив на такому рівні після всього, що зі мною було. Звичайно, я б хотів виступити тут ще раз, але в моєму віці передбачати неможливо"

Роджер Федерер вперше в кар'єрі програв сет з "бубликом" на Вімблдоні і вперше з 2002 року програв матч на трав'яному "мейджорі" в трьох сетах.

Раніше ми писали, що після зйомок з Де Ніро Федерер став героєм культових коміксів.

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