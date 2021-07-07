Зірка українського тенісу засмагає топлес після вильоту з Вімблдону

Марта Костюк відпочиває після вильоту з Вімблдону / Фото: Instagram
19-річна українська тенісистка Марта Костюк недовго горювала після вильоту з Вімблдону. На турнірі "Великого Шлема" в Великобританії українка заробила 75 тисяч фунтів (близько 2,8 млн грн) і швиденько вирушила витрачати призові на грецькі курорти.
Марта похвалилася пікантним знімком в Instagram, на якому вона ніжиться на сонці топлес. Шанувальникам тенісистки фото припало до душі.
Читайте також:
- Купальник не втримав груди сексуальної волейболістки
- Клеопатра позаздрить: гаряча волейболістка позує в жовтому купальнику в Єгипті
- Пішла проти правил: велосипедистка повністю роздяглася для Instagram
- Спортсменка на власний день народження показала фото топлес
- Гарна традиція: гольфістки роздяглися на честь Дня незалежності США