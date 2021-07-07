Зірка українського тенісу засмагає топлес після вильоту з Вімблдону

Тенісистка з України Марта Костюк швидко завершила виступи на Вімблдоні, а паузу в змаганнях заповнила відпочинком в Греції, де дівчина не соромиться засмагати без верхньої частини купальника

Марта Костюк відпочиває після вильоту з Вімблдону / Фото: Instagram

19-річна українська тенісистка Марта Костюк недовго горювала після вильоту з Вімблдону. На турнірі "Великого Шлема" в Великобританії українка заробила 75 тисяч фунтів (близько 2,8 млн грн) і швиденько вирушила витрачати призові на грецькі курорти.

Марта похвалилася пікантним знімком в Instagram, на якому вона ніжиться на сонці топлес. Шанувальникам тенісистки фото припало до душі.