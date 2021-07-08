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Сейчас бы вздремнул: Федерер сенсационно покинул Уимблдон и не знает, вернется ли

Елена Павлова Елена Павлова
8 июля, 00:28
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Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер завершил выступление на травяном турнире Большого шлема в 1/4 финала, проиграв поляку Хуберту Хуркачу
Роджер Федерер после вылета с Уимблдона
Роджер Федерер после вылета с Уимблдона / Фото: Reuters

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" швейцарский теннисист Роджер Федерер сенсационно завершил выступление на своем коронном Уимблдоне в 1/4-й, проиграв 3:6, 6:7, 0:6 Хуберту Хуркачу. 24-летний поляк впервые сыграет в полуфинале "шлема". А Федерер после матча так устал морально, что ему хотелось вздремнуть.

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"В момент поражения я был очень расстроен. И сейчас расстроен. Но в то же время, когда турнир кончается, падает огромный груз. Не имеет значения, достиг ты цели или нет – груз исчезает, ты чувствуешь утомление. Я ужасно устал. Сейчас бы вздремнул. Это забавное ощущение. Хочется спать, потому что ты утомлен от психологического усилия, от того, что заставлял себя идти вперед", – цитирует Федерера metro.co.uk

Хуберт Хуркач и Роджер Федерер
Хуберт Хуркач и Роджер Федерер / Фото: Reuters

Напомним, что 39-летний Федерер пропустил больше года из-за операции и восстановление.

"Последние полтора года вообще были длинными и тяжелыми. После операций я ставил перед собой цель еще раз выступить на Уимблдоне. На самом деле я очень доволен тем, как далеко здесь прошел, что выступил на таком уровне после всего, что со мной было. Конечно, я бы хотел выступить здесь еще раз, но в моем возрасте предсказывать невозможно"

Роджер Федерер впервые в карьере проиграл сет с "баранкой" на Уимблдоне и впервые с 2002 года проиграл матч на травяном "мэйджоре" в трех сетах.

Ранее мы писали, что после съемок с Де Ниро Федерер стал героем культовых комиксов.

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