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Олімпіада 2020 в Токіо

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Легенда Швейцарії пропустить Олімпіаду. Що не пустило Федерера в Токіо?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 липня, 21:03
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Олімпійський чемпіон у парному розряді Роджер Федерер змушений відмовитися від поїздки на Ігри в Токіо через травмоване коліно
Федерер ніс прапор Швейцарії на відкритті Ігор-2004
Федерер ніс прапор Швейцарії на відкритті Ігор-2004

Один з кращих тенісистів в історії, легендарний швейцарець Роджер Федерер ухвалив рішення пропустити Олімпійські ігри в Токіо. Про це титулований тенісист повідомив у соцмережах.

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"По ходу трав'яного сезону, на жаль, я мав проблеми з коліном і змирився з тим, що повинен відмовитися від участі в Олімпійських іграх. Я неймовірно розчарований, представляти Швейцарію на Іграх завжди було для мене честю і важливою частиною кар'єри. Бажаю команді Швейцарії удачі, буду старанно вболівати за неї на відстані", – написав Федерер в Instagram.

В день закриття Олімпійських ігор Роджеру Федереру має виповнитися 40 років. Він 20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" і шестиразовий переможець Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді, володар Кубка Девіса (2014) в складі національної збірної Швейцарії, олімпійський чемпіон (2008) в чоловічому парному і срібний призер (2012) в одиночному розряді. В цілому виграв 111 турнірів ATP (з них 103 в одиночному розряді). Перша ракетка ATP протягом 310 тижнів, в тому числі 237 тижнів поспіль, що залишається непобитим рекордом. Найстаріший гравець, який коли-небудь очолював рейтинг ATP в одиночному розряді.

Раніше ми писали, що знаменитий український гімнаст погорів на мельдонії - Верняєв ще спробує довести свою невинність, але Ігри в Токіо точно пройдуть вже без нього.

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2
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3
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#
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І
Г
О
1
Нідерланди
3
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3
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Північна Македонія
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
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4
4
Шотландія
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1:5
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