Легенда Швейцарії пропустить Олімпіаду. Що не пустило Федерера в Токіо?

Олімпійський чемпіон у парному розряді Роджер Федерер змушений відмовитися від поїздки на Ігри в Токіо через травмоване коліно

Федерер ніс прапор Швейцарії на відкритті Ігор-2004

Один з кращих тенісистів в історії, легендарний швейцарець Роджер Федерер ухвалив рішення пропустити Олімпійські ігри в Токіо. Про це титулований тенісист повідомив у соцмережах.

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"По ходу трав'яного сезону, на жаль, я мав проблеми з коліном і змирився з тим, що повинен відмовитися від участі в Олімпійських іграх. Я неймовірно розчарований, представляти Швейцарію на Іграх завжди було для мене честю і важливою частиною кар'єри. Бажаю команді Швейцарії удачі, буду старанно вболівати за неї на відстані", – написав Федерер в Instagram.

В день закриття Олімпійських ігор Роджеру Федереру має виповнитися 40 років. Він 20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" і шестиразовий переможець Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді, володар Кубка Девіса (2014) в складі національної збірної Швейцарії, олімпійський чемпіон (2008) в чоловічому парному і срібний призер (2012) в одиночному розряді. В цілому виграв 111 турнірів ATP (з них 103 в одиночному розряді). Перша ракетка ATP протягом 310 тижнів, в тому числі 237 тижнів поспіль, що залишається непобитим рекордом. Найстаріший гравець, який коли-небудь очолював рейтинг ATP в одиночному розряді.

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