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Із такими трюками Світоліна може залишитися без дітей: Федерер жорстко пожартував над Монфісом

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 травня, 21:05
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Легендарний швейцарський тенісист взяв участь у челленджі від закоханих українки і француза, але невдало вистрілив м'ячем Гаелю між ніг

Найкращі тенісисти планети в ці дні завершують підготовку до Відкритого чемпіонату Франції, який в понеділок стартує на грунтових кортах Парижа. Українка Еліна Світоліна її наречений Гаель Монфіс часом тренуються разом. А сьогодні до них приєднався і знаменитий швейцарець Роджер Федерер, який тривалий час не виступав через травму.

До речі, в четвер Світоліна захопила чарівним сукнею-вишиванкою.

Возлюблені запропонували колись першій ракетці світу (зараз – восьмій) взяти участь в своєрідному челленджі. Потрібно було "обстріляти" Гаеля м'ячами якомога ближче до тіла. Однак 39-річний Федерер не пройшов випробування. Уже третій його м'яч полетів Монфісу між ногами! Поки француз корчився від болю в паху (можливо, трохи симулюючи), Еліна і Роджер посміялися над тим, що трапилося.

"Ніколи не повторюйте в домашніх умовах", – сказала в камеру дівчина.

Будемо сподіватися, що пошкодження у Гаеля не опиниться настільки серйозним, щоб вплинути на його самопочуття.

Днями Монфіс став автором найшвидшого удару на турнірі в Римі.

У минулому році Еліна успішніше "розстріляла" коханого:

Еліна Світоліна перетворила Гаеля Монфіса на мішень

Нещодавно в сорочці нарозхрист українська тенісистка блиснула в Італії .

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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