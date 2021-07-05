На Вімблдоні показали приклад для Євро-2020: трибуни заповнять на 100 відсотків

Коронавірус у Великій Британії відступає, тому влада дозволила на знаменитому тенісному турнірі на найбільші корти пустити багато глядачів

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На третьому в цьому році турнірі "Великого шолома" почався другий тиждень. В одиночних розрядах дійшли до четвертого кола – матчів 1/8 фіналу. І в цей час організатори Вімблдону після наради з британським урядом прийшли до рішення, що вболівальники вже можуть повністю заповнювати тенісні арени.

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Новину повідомив офіційний сайт турніру.

Правда, всі місця будуть заповнювати на трибунах двох основних і найбільших кортів. На центральному корті можуть бути присутніми 14979 глядачів, на корті №1 – 12345. Нововведення набудуть чинності з чвертьфінальної стадії. Відзначають, що саме на Вімблдоні вперше з початку пандемії коронавірусу повністю відкривають спортивну арену для фанатів.

Раніше Світоліна у Британії підтримала збірну України з футболу.

У чоловічому розряді три раунди успішно подолали: серб Новак Джокович (№1), швейцарський ветеран Роджер Федерер (6), німець Олександр Звєрєв (4), італієць Маттео Берреттіні (7), іспанець Роберто Баутіста-Агут (8). У жінок до другого тижня з фавориток "дожили": австралійка Ешлі Барті (№1), білоруска Аріна Сабаленка (2), полячка Іга Швентек (7), чешка Кароліна Плішкова (8).

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