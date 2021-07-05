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На Вімблдоні показали приклад для Євро-2020: трибуни заповнять на 100 відсотків

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
5 липня, 10:48
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Коронавірус у Великій Британії відступає, тому влада дозволила на знаменитому тенісному турнірі на найбільші корти пустити багато глядачів
/ Фото: Reuters

На третьому в цьому році турнірі "Великого шолома" почався другий тиждень. В одиночних розрядах дійшли до четвертого кола – матчів 1/8 фіналу. І в цей час організатори Вімблдону після наради з британським урядом прийшли до рішення, що вболівальники вже можуть повністю заповнювати тенісні арени.

Ми писали, що Світоліна перед весіллям розчарувала: крах українок на Вімблдоні.

Новину повідомив офіційний сайт турніру.

Правда, всі місця будуть заповнювати на трибунах двох основних і найбільших кортів. На центральному корті можуть бути присутніми 14979 глядачів, на корті №1 – 12345. Нововведення набудуть чинності з чвертьфінальної стадії. Відзначають, що саме на Вімблдоні вперше з початку пандемії коронавірусу повністю відкривають спортивну арену для фанатів.

Раніше Світоліна у Британії підтримала збірну України з футболу.

У чоловічому розряді три раунди успішно подолали: серб Новак Джокович (№1), швейцарський ветеран Роджер Федерер (6), німець Олександр Звєрєв (4), італієць Маттео Берреттіні (7), іспанець Роберто Баутіста-Агут (8). У жінок до другого тижня з фавориток "дожили": австралійка Ешлі Барті (№1), білоруска Аріна Сабаленка (2), полячка Іга Швентек (7), чешка Кароліна Плішкова (8).

Тим часом українка виконала найкращий стрибок року в світі: відео рекорду Магучіх.

Згадаймо, що розповідала Леся Цуренко про мрію зіграти на Олімпійських іграх:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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