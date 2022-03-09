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Сер Енді Маррей віддасть всі свої призові українським дітям

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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9 березня, 12:46
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Тенісист Енді Маррей перерахує весь свій заробіток цього року у фонд UNICEF, який допомагає дітям України
Маррей допоможе українським дітям
Маррей допоможе українським дітям / Фото: REUTERS

Легендарний британський тенісист Енді Маррей пожертвує всі призові, які заробить за частину сезону-2022, що залишилася, у фонд UNICEF. Він забезпечує гуманітарною допомогою дітей в Україні.

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"Понад 7,5 мільйона дітей перебувають у зоні ризику через ескалацію конфлікту в Україні, тому я працюю з UNICEF, щоб допомогти забезпечити невідкладні медичні товари та набори для раннього розвитку дітей".

Дітям в Україні зараз потрібний мир" , – заявив Маррей і зробив пост в Twitter.

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Енді та його дружина Кім Сірс виховують трьох дочок та сина.

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Сер Енді Маррей – колишня перша ракетка світу в одиночному розряді; єдиний в історії дворазовий олімпійський чемпіон у чоловічому одиночному розряді.

Загалом за кар'єру 11 разів грав у фіналах турнірів Великого шолома (як мінімум по разу на кожному з турнірів) та здобув три перемоги. Переможець 49 турнірів ATP (з них 46 в одиночному розряді).

2021 року Маррей заробив 514 тисяч доларів призових. Цього року у його активі вже 256 тисяч доларів.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
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