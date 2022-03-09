Сер Енді Маррей віддасть всі свої призові українським дітям

Тенісист Енді Маррей перерахує весь свій заробіток цього року у фонд UNICEF, який допомагає дітям України

Маррей допоможе українським дітям / Фото: REUTERS

Легендарний британський тенісист Енді Маррей пожертвує всі призові, які заробить за частину сезону-2022, що залишилася, у фонд UNICEF. Він забезпечує гуманітарною допомогою дітей в Україні.

Читайте також: Стаховський вступив у тероборону Києва та закликав не здаватися

Реклама

"Понад 7,5 мільйона дітей перебувають у зоні ризику через ескалацію конфлікту в Україні, тому я працюю з UNICEF, щоб допомогти забезпечити невідкладні медичні товари та набори для раннього розвитку дітей".

Дітям в Україні зараз потрібний мир" , – заявив Маррей і зробив пост в Twitter.

Im going to be daring my earnings from my prize money for rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEFs humanitarian response by donating to our appeal by following this link – https://t.co/Z2mNGQ3xh8



Children in Ukraine потрібний peace – now.



3/3 - Andy Murray (@andy_murray) March 8, 2022

Реклама

Енді та його дружина Кім Сірс виховують трьох дочок та сина.

Реклама

Читайте також: Соромно бути росіянином! Медведєв прибрав триколор зі свого профілю

Сер Енді Маррей – колишня перша ракетка світу в одиночному розряді; єдиний в історії дворазовий олімпійський чемпіон у чоловічому одиночному розряді.

Загалом за кар'єру 11 разів грав у фіналах турнірів Великого шолома (як мінімум по разу на кожному з турнірів) та здобув три перемоги. Переможець 49 турнірів ATP (з них 46 в одиночному розряді).

2021 року Маррей заробив 514 тисяч доларів призових. Цього року у його активі вже 256 тисяч доларів.