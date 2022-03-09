Сер Енді Маррей віддасть всі свої призові українським дітям

Легендарний британський тенісист Енді Маррей пожертвує всі призові, які заробить за частину сезону-2022, що залишилася, у фонд UNICEF. Він забезпечує гуманітарною допомогою дітей в Україні.
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"Понад 7,5 мільйона дітей перебувають у зоні ризику через ескалацію конфлікту в Україні, тому я працюю з UNICEF, щоб допомогти забезпечити невідкладні медичні товари та набори для раннього розвитку дітей".
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Дітям в Україні зараз потрібний мир" , – заявив Маррей і зробив пост в Twitter.
Im going to be daring my earnings from my prize money for rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEFs humanitarian response by donating to our appeal by following this link – https://t.co/Z2mNGQ3xh8- Andy Murray (@andy_murray) March 8, 2022
Children in Ukraine потрібний peace – now.
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Енді та його дружина Кім Сірс виховують трьох дочок та сина.
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Сер Енді Маррей – колишня перша ракетка світу в одиночному розряді; єдиний в історії дворазовий олімпійський чемпіон у чоловічому одиночному розряді.
Загалом за кар'єру 11 разів грав у фіналах турнірів Великого шолома (як мінімум по разу на кожному з турнірів) та здобув три перемоги. Переможець 49 турнірів ATP (з них 46 в одиночному розряді).
2021 року Маррей заробив 514 тисяч доларів призових. Цього року у його активі вже 256 тисяч доларів.
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