Сер Енді Маррей віддасть всі свої призові українським дітям

Легендарний британський тенісист Енді Маррей пожертвує всі призові, які заробить за частину сезону-2022, що залишилася, у фонд UNICEF. Він забезпечує гуманітарною допомогою дітей в Україні.

"Понад 7,5 мільйона дітей перебувають у зоні ризику через ескалацію конфлікту в Україні, тому я працюю з UNICEF, щоб допомогти забезпечити невідкладні медичні товари та набори для раннього розвитку дітей".

Дітям в Україні зараз потрібний мир" , – заявив Маррей і зробив пост в Twitter.

