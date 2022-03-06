Один із найкращих тенісистів світу зголосився допомогти Україні у війні проти Росії (фото)

Новак Джокович списався з українським колегою Сергієм Стаховським, який зараз перебуває у Києві та захищає країну від фашистів

Новак Джокович - один із найкращих тенісистів світу / Фото: Sky Sports

В Україні продовжується військове вторгнення Росії. Бомби та ракети нашого сусіда продовжують руйнувати наші міста та вбивати мирне населення.

Тим часом світ спорту об'єднався проти російської агресії. Багато спортсменів вступили до лав тероборони, у тому числі і тенісист Сергій Стаховський.

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Також українець опублікував листування з одним із найкращих гравців Новаком Джоковичем. Сербський тенісист підтримав Україну та заявив, що готовий допомогти нашій країні фінансово.

"Стахо, ти як? Ти береш участь у бойових діях? Думаю про тебе. Сподіваюся, скоро все закінчиться. Будь ласка, дай знати, як я можу направити допомогу. Фінансову чи якусь взагалі".

Раніше Стаховський розповів, що, на відміну від Джоковича, його повідомлення проігнорували Федерер і Надаль. Крім того, Сергій висловив свою думку про російських колег – Рубльова та Медведєва.

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"Намагався зв'язатися з Федерером та Надалем. Шкода, що вони промовчали. Я їх розумію, це не їхня війна. Ми маємо підтримку відомих людей. Сподіваюся, вона буде й надалі. Рубльов та Медвєдєв – добрі хлопці, вони розуміють усю жорстокість цієї війни.

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