Сэр Энди Маррей отдаст все свои призовые украинским детям

Легендарный британский теннисист Энди Маррей пожертвует все призовые, которые заработает за оставшуюся часть сезона-2022, в фонд UNICEF. Тот обеспечивает гуманитарной помощью детей в Украине.

"Более 7,5 миллиона детей находятся в зоне риска из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я работаю с UNICEF, чтобы помочь обеспечить неотложные медицинские товары и наборы для раннего развития детей.

Детям в Украине сейчас нужен мир", – заявил Маррей и сделал пост в Twitter.

Im going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEFs humanitarian response by donating to our appeal by following this link – https://t.co/Z2mNGQ3xh8



Children in Ukraine need peace – now.



3/3