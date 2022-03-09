Сэр Энди Маррей отдаст все свои призовые украинским детям

Легендарный британский теннисист Энди Маррей пожертвует все призовые, которые заработает за оставшуюся часть сезона-2022, в фонд UNICEF. Тот обеспечивает гуманитарной помощью детей в Украине.
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"Более 7,5 миллиона детей находятся в зоне риска из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я работаю с UNICEF, чтобы помочь обеспечить неотложные медицинские товары и наборы для раннего развития детей.
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Детям в Украине сейчас нужен мир", – заявил Маррей и сделал пост в Twitter.
Im going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEFs humanitarian response by donating to our appeal by following this link – https://t.co/Z2mNGQ3xh8— Andy Murray (@andy_murray) March 8, 2022
Children in Ukraine need peace – now.
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Энди и его супруга Ким Сирс воспитывают трех дочерей и сына.
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Сэр Энди Маррей – бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.
Всего за карьеру 11 раз играл в финалах турниров Большого шлема (как минимум по разу на каждом из турниров) и одержал три победы. Победитель 49 турниров ATP (из них 46 в одиночном разряде).
В 2021 году Маррей заработал 514 тысяч долларов призовых. В этом году в его активе уже 256 тысяч долларов.
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