Сэр Энди Маррей отдаст все свои призовые украинским детям

Теннисист Энди Маррей перечислит весь свой заработок в этом году в фонд UNICEF, который помогает детям Украины

Маррей поможет украинским детям / Фото: REUTERS

Легендарный британский теннисист Энди Маррей пожертвует все призовые, которые заработает за оставшуюся часть сезона-2022, в фонд UNICEF. Тот обеспечивает гуманитарной помощью детей в Украине.

Читайте также: Стаховский вступил в тероборону Киева и призвал не сдаваться

Реклама

"Более 7,5 миллиона детей находятся в зоне риска из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я работаю с UNICEF, чтобы помочь обеспечить неотложные медицинские товары и наборы для раннего развития детей.

Детям в Украине сейчас нужен мир", – заявил Маррей и сделал пост в Twitter.

Im going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEFs humanitarian response by donating to our appeal by following this link – https://t.co/Z2mNGQ3xh8



Children in Ukraine need peace – now.



3/3 — Andy Murray (@andy_murray) March 8, 2022

Реклама

Энди и его супруга Ким Сирс воспитывают трех дочерей и сына.

Реклама

Читайте также: Стыдно быть русским! Медведев убрал триколор из своего профиля

Сэр Энди Маррей – бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

Всего за карьеру 11 раз играл в финалах турниров Большого шлема (как минимум по разу на каждом из турниров) и одержал три победы. Победитель 49 турниров ATP (из них 46 в одиночном разряде).

В 2021 году Маррей заработал 514 тысяч долларов призовых. В этом году в его активе уже 256 тысяч долларов.