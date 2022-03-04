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Стыдно быть русским! Медведев убрал триколор из своего профиля

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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4 марта, 14:14
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Даниил Медведев боится открыто критиковать Путина за нападение на Украину, однако и выступать под российским флагом позорно
Медведев уже без флага
Медведев уже без флага / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает первое место в рейтинг АТР, оригинально отреагировал на события в Украине.

Сначала теннисист тактично заявил, что он за мир во всем мире. При этом не осудил Путина за нападение на Украину.

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А сегодня Медведев по-тихому убрал российский флаг из описания профиля в Instagram.

Посмотрите, как Медведев умеет материться – настоящий русский.

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