Не испугалась Лукашенко! Белорусская спортсменка призвала остановить войну

Лучшая теннисистка в истории Беларуси Виктория Азаренка одна из немногих представителей своей страны, кто не побоялся открыто высказаться против войны в Украине.

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Азаренка опубликовала пост в Instagram.

"Я глубоко разочарована действиями, которые за последние несколько дней произошли против Украины. Грустно видеть, сколько невинных людей страдает от такого насилия.

С раннего детства я всегда видела, как дружелюбно украинский и белорусский народы относятся друг к другу, всегда поддерживающие друг друга. Трудно наблюдать это насильственное разделение, которое происходит в настоящее время, вместо того, чтобы поддерживать и находить сострадание друг к другу.