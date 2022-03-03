Не злякалася Лукашенка! Білоруська спортсменка закликала зупинити війну

Найкраща тенісистка в історії Білорусі Вікторія Азаренка є однією з небагатьох представників своєї країни, хто не побоявся відкрито висловитися проти війни в Україні.
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Азаренка опублікувала пост у Instagram.
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"Я глибоко розчарована діями, які за останні кілька днів відбулися проти України. Сумно бачити, скільки безневинних людей страждає від такого насильства.
З раннього дитинства я завжди бачила, як дружелюбно український та білоруський народи ставляться один до одного, як завжди підтримують один одного. Важко спостерігати цей насильницький поділ, який відбувається нині, замість того, щоб підтримувати та знаходити співчуття один до одного.
Моє серце з кожним, хто прямо чи опосередковано постраждав і страждає від цієї війни, яка завдає біль та страждання багатьом. Я сподіваюся і бажаю миру та якнайшвидшого припинення війни", – написала тенісистка.
Вікторія Азаренка – експерша ракетка світу в одиночному розряді. Олімпійська чемпіонка 2012 року у міксті з Максимом Мирним, бронзова призерка в одиночному розряді; переможниця двох турнірів Великого шолома в одиночному розряді; переможниця двох турнірів Великого шолома у міксті; переможниця 30 турнірів WTA.
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