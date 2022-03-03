Не злякалася Лукашенка! Білоруська спортсменка закликала зупинити війну

Найкраща тенісистка в історії Білорусі Вікторія Азаренка є однією з небагатьох представників своєї країни, хто не побоявся відкрито висловитися проти війни в Україні.

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Азаренка опублікувала пост у Instagram.

"Я глибоко розчарована діями, які за останні кілька днів відбулися проти України. Сумно бачити, скільки безневинних людей страждає від такого насильства.

З раннього дитинства я завжди бачила, як дружелюбно український та білоруський народи ставляться один до одного, як завжди підтримують один одного. Важко спостерігати цей насильницький поділ, який відбувається нині, замість того, щоб підтримувати та знаходити співчуття один до одного.