Соромно бути росіянином! Медведєв прибрав триколор зі свого профілю

Данило Медведєв боїться відкрито критикувати Путіна за напад на Україну, однак і виступати під російським прапором ганебно

Медведєв уже без прапора / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський тенісист Данило Медведєв, який посідає перше місце у рейтингу АТР, оригінально відреагував на події в Україні.

Спершу тенісист тактовно заявив, що він за мир у всьому світі. При цьому він не засудив Путіна за напад на Україну.

Реклама

А сьогодні Медведєв тихенько прибрав російський прапор із опису профілю в Instagram.

Подивіться, як Медведєв вміє матюкатися – справжній росіянин.

Реклама

Читайте також: